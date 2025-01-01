Кабмин утвердил график рабочих и нерабочих дней на 2026 год Поделиться Твитнуть

Премьер российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных в 2026 году. Об этом информирует пресс-служба кабмина.

В будущем году 3 и 4 января (суббота и воскресенье) совпадают с праздничными датами, поэтому решено перенести их на 9 января (пятница) и 31 декабря (четверг), сказано в официальном сообщении.

Таким образом, новогодние каникулы составят 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

Кроме того, жителей России ждут трёхдневные периоды отдыха с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Майские праздники разделены на две части: с 1 по 3 и с 9 по 11 число. В июне выходные продлятся с 12-го по 14-е. День народного единства, приходящийся на среду, даст один выходной день — 4 ноября.

