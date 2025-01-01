В Перми скончался завотделением травматологии закамской больницы Алексею Гладкову было 53 года Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В среду, 24 сентября, стало известно о кончине Алексея Гладкова, заведующего травматологическим отделением Городской клинической больницы им. С.Н. Гринберга. Информацию подтвердили в региональном Минздраве, выразив глубокие соболезнования семье и друзьям доктора.

Алексей Олегович Гладков родился 23 апреля 1972 года. В 1995 году завершил обучение в Пермской государственной медицинской академии, получив диплом по специальности «Лечебное дело». После прохождения интернатуры в 1996 году по направлению «Травматология и ортопедия» начал свою карьеру в ГКБ им. С.Н. Гринберга (ранее Медсанчасть № 11). В 2006 году был назначен заведующим отделением травматологии.

В некрологе подчеркивается, что Алексей Гладков был уважаемым профессионалом и признанным знатоком своего дела, известным как в городе, так и в регионе. Он также запомнился как чуткий и отзывчивый человек. Благодаря его обширным знаниям и опыту в области травматологии многие пациенты смогли вернуться к активной жизни после серьёзных травм и хирургических вмешательств. Его уравновешенный характер, невероятная стойкость и способность сохранять трезвость ума в критических ситуациях служили примером для многочисленных коллег.

Церемония прощания с Алексеем Гладковым пройдёт 27 сентября в 11:00 во Дворце культуры им. С.М. Кирова (ул. Кировоградская, 26).

