На подарки к Дню учителя пермяки готовы потратить в среднем 3 тысячи рублей Чаще всего педагогам дарят сертификаты и подарочные карты

Константин Долгановский

Родители пермских школьников готовы потратить на поздравления с Днём учителя в среднем 3 тыс. руб. Как сообщает «Авито», подарки учителям в честь их профессионального праздника дарят большинство респондентов (девять из 10).

Большинство родителей рассказали, что вручают подарки только классному руководителю и любимым учителям-предметникам (66% респондентов), а почти каждый четвёртый (23%) считает, что внимание в этот день нужно уделить каждому педагогу. Чаще всего в качестве подарка пермяки преподносят сертификаты или подарочные карты (70%), цветы (61%) и сладости (30%). Четверть опрошенных (25%) дарят открытки, сувениры и другие памятные подарки, а 17% — канцелярию. Напомним, День учителя отмечается 5 октября.

Помимо поздравления с профессиональным праздником, родители школьников считают нужным поздравлять учителей с днём рождения (84%), 8 Марта или 23 Февраля (77%), а также с Новым годом (63%). Кроме того, большинство пермяков вручают подарки учителям в честь последнего звонка и выпускного (72%).

