Мушустин объявил об увеличении МРОТ до 27 тысяч рублей

Константин Долгановский

С 1 января 2026 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится более чем на 20% и составит 27 093 руб., сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Во время заседания правительства РФ он отметил, что внесены изменения в действующее законодательство, касающиеся повышения минимального размера оплаты труда. Они окажут положительное влияние на увеличение заработных плат для 4,5 млн граждан.

Напомним, правительство ежегодно устанавливает минимальный размер оплаты труда. При этом оно исходит из того, что размер МРОТ должен быть не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.

Напомним, на 2025 год минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в РФ составляет 22 440 руб. в месяц. С учётом районных коэффициентов 1,15 и 1,2, которые действуют на разных территориях Пермского края, МРОТ в 2025 году в Прикамье равнялся 25 806 и 26 928 руб.

На новый МРОТ с 1 января 2026 года в Пермском крае также будут начисляться районные коэффициенты.

