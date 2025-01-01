С начала года в Перми снесли 92 аварийных дома Больше всего в Кировском районе Поделиться Твитнуть

Снос аварийного дома по ул. Карпинского, 55/ ТГ-канал Эдуарда Соснина

В Перми с начала 2025 года демонтировано 92 ветхих дома, признанных аварийными, сообщили в городском департаменте ЖКХ.

Наибольшее число снесённых аварийных зданий приходится на Кировский район (39 объектов). В Дзержинском районе демонтировано 14 домов, в Мотовилихинском — 16, в Свердловском — 10. В Индустриальном и Орджоникидзевском районах также снесено по 10 зданий, а в Ленинском районе — три.

На семи объектах продолжаются работы по демонтажу и вывозу мусора. Работы проводятся с привлечением специализированной техники.

Освобожденные территории планируется использовать для новых строительных проектов, включая жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, а также для создания культурных и рекреационных зон, направленных на повышение уровня жизни горожан.

Для сравнения: в течение 2024 года в Перми было снесено более 120 аварийных домов.

