На Пермской телебашне проведут профилактику оборудования

Константин Долгановский

Пермский филиал РТРС объявил о проведении профилактических мероприятий на пермской телебашне 29 сентября и 2 октября.

Так, 29 сентября с 01:00 до 05:00 будут проводиться работы по настройке с временным отключением трансляции следующих радиостанций: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Альфа», «Наше Радио», «Шансон», «Радио Sputnik + Эхо М», «Пилот ФМ», «Радио Максимум», «Европа Плюс», «Радио Вера», «Радио Книга», «Гордость», «Радио7», «Дорожное радио», «Ретро ФМ», «Хит ФМ», «Звезда ФМ», «Дети ФМ», Energy, «Юмор ФМ», «Авторадио», Relax FM, «Камеди Радио», «Новое радио», «ПИ ФМ», «Лайк ФМ», «Орфей».

2 октября с 09:00 до 18:00 временно прекратится трансляция аналогового телеканала «Суббота», а с 09:00 до 17:00 — радиостанций «Лайк ФМ», «Радио Шансон» и «Комсомольская правда».

Временные отключения сигнала затронут Пермь, Пермский муниципальный округ, а также Добрянский, Краснокамский и Нытвенский городские округа.

В ходе работ будет проведена проверка антенно-мачтовых сооружений, фидерных линий, электрооборудования и других систем. Специалисты также выполнят необходимые измерения и регулировку параметров передающего оборудования.

Трансляция цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 будет осуществляться в штатном режиме, без прерываний.

