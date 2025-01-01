В Перми за экстремистские призывы задержан местный житель СКР проводит проверку Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми за пропаганду экстремизма правоохранители задержали мужчину, проживающего в микрорайоне Гайва. Задержание было произведено сотрудниками Главного управления МВД.

Как сообщает телеканал «Рифей», задержанный записывал видеоролики, содержащие провокационные действия и угрозы в адрес случайных прохожих. На кадрах, размещенных в сети, видно, как молодой человек под давлением извиняется и повторяет экстремистские высказывания.

В отношении задержанного были составлены протоколы об административных правонарушениях, связанных с пропагандой экстремистской деятельности и дискредитацией российской армии.

В СУ СКР по Пермскому краю инициирована проверка этого случая. В ведомстве сообщили, что по её итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.

В следкоме добавили, что задержанный мужчина 1991 г.р. уже понёс административное наказание.

