Суд признал машзавод в Пермском крае виновным в тяжёлой травме сотрудника

Сергей Глорио

Судебные приставы обеспечили выплату компенсации морального ущерба работнику, пострадавшему на машиностроительном заводе в Осе, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Мужчина трудился обрубщиком литья. Во время работы с массивной деталью, вес которой превышал 300 кг, произошел срыв крепления, и деталь обрушилась на ногу рабочего. В результате он получил сложный перелом бедра со смещением. После операции потребовалось длительная реабилитация. На протяжении семи месяцев пострадавший был практически обездвижен, передвигаясь только с помощью костылей. Даже после снятия гипса боли в ноге сохранялись, и врачи рекомендовали повторную операцию из-за незажившего перелома. Мужчина обратился в суд, чтобы получить компенсацию за перенесенные физические и нравственные страдания.

Суд установил, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда для работника. На основании этого завод был обязан выплатить пострадавшему компенсацию в 700 тыс. руб.

Руководство завода было уведомлено об открытии исполнительного производства и предупреждено о возможных штрафах и аресте имущества в случае неисполнения решения суда. После получения предупреждения вся сумма компенсации была перечислена пострадавшему.

