В Пермском крае школа выплатит ученику 1 млн рублей за травму на уроке В мальчика попала пуля из пневматической винтовки

Сергей Глорио

По решению Кудымкарского городского суда школа в Ёгве выплатит 1 млн руб. ученику, который пострадал во время урока физкультуры. Инцидент произошёл осенью прошлого года, когда школьники готовились к сдаче нормативов ГТО. В процессе стрельбы из пневматической винтовки произошёл непредвиденный выстрел. Оружие, находящееся в руках ученика, выстрелило после перезарядки. Пуля попала в висок одного из девятиклассников.

Как сообщили в пресс-службе краевого суда, после срочной госпитализации и двух сложных операций врачи поставили диагноз – «проникающее огнестрельное ранение головы». Травма и длительное восстановление перечеркнули планы подростка: ранее выбранная профессия и спортивные занятия оказались невозможными.

В связи с инцидентом прокуратура направила иск в Кудымкарский городской суд, который был удовлетворён. Ёгвинскую школу обязали выплатить 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Суд установил, что школа допустила серьёзные нарушения. Во-первых, учебные стрельбы проводились в неподходящем месте (спортивном зале). Во-вторых, стрелковые упражнения не были включены в учебный план.

Руководство учебного заведения подало апелляцию в Пермский краевой суд, чтобы уменьшить размер компенсации. Однако краевой суд согласился с решением нижестоящей инстанции, признав размер компенсации адекватным и обоснованным.

В суде подчеркнули, что образовательная организация не обеспечила достаточный уровень безопасности для учеников. Поэтому решение Кудымкарского городского суда осталось без изменений, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

