Из-за строительства дороги ТР-53 движение автобусов в Перми будет изменено Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

С 27 сентября в Перми вносятся временные коррективы в движение общественного транспорта. Они связаны с возведением автодороги ТР-53 и ремонтами инженерных коммуникаций.

Автобусный маршрут № 33 будет курсировать от центра города до Ивинского проспекта. Определённое количество рейсов, обозначенных как № 33к, проследуют через м/р Костарево до пл. Восстания.

Для повышения комфорта пассажиров вводятся в эксплуатацию три временных остановочных пункта: «Улица Радищева», «Улица Лесная» (только для направления к центру города), «М/р Костарево» (напротив ул. Левитана). При этом существующая остановка «М/р Костарево» временно исключается из схемы движения.

Маршруты автобусов № 48 и № 73 претерпят изменения с 27 сентября по 1 октября. При движении от м/р Январский в направлении ул. Первомайской, автобусы будут следовать по улицам Январской и Верхоянской, минуя ул. Лянгасова. Для удобства пассажиров на этих участках будут организованы временные остановки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.