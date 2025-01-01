Стали известны финалисты и резервисты конкурса «РобоКод-2025» Всероссийские соревнования по программированию промышленных роботов состоятся 4 октября в Перми Поделиться Твитнуть

Подведены итоги определения участников финального этапа и запасных игроков всероссийского конкурса «РобоКод-2025» по созданию программ для промышленных роботов. В решающем этапе состязаний, который пройдёт 4 октября в технопарке Morion Digital, примут участие 20 команд, представляющих 9 субъектов РФ. Все финалисты показали абсолютный результат в 10 баллов, а места распределены по времени, затраченному на выполнение задания.

В первую десятку лучших команд, прошедших отборочный тур, вошли представители Пермского края (10 команд), Московской и Владимирской областей (по две команды), а также команды из Республики Татарстан, Самарской области, Санкт-Петербурга, Ульяновской области, Чувашской Республики и Москвы (по одной команде от каждого региона).

Сформирован резервный состав из команд, которые смогут заменить основных участников в случае их невозможности присутствовать лично. В резерв вошли представители Пермского края (8 команд), Нижегородской (одна команда) и Ростовской областей (одна команда).

По словам исполнительного директора Пермской краевой Федерации спортивного программирования Евгения Хрычкина, в старшей возрастной категории конкуренция за лидерство была очень высокой: участники, занявшие места с 1-го по 14-е, набрали максимальное количество баллов. В юниорской группе ситуация иная: разница в подготовке между основными и резервными командами более заметна, что отражается в более низких баллах резервистов (8-9 из 10 возможных).

Как отметил директор технопарка Morion Digital, президент Пермской краевой федерации спортивного программирования Оскар Ягафаров, в финале участникам предстоит работать с промышленными роботами Promobot и решать прикладные задачи. Он отметил, что эти соревнования — первые в России, ориентированные на программирование именно промышленных роботов, что позволит участникам получить ценный опыт. Победители смогут претендовать на получение спортивных разрядов.

Ожидается, что финал «РобоКод-2025» станет значимым событием с практической работой, обменом опытом и церемонией награждения.

