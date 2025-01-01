В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» успешно завершён остановочный ремонт Поделиться Твитнуть

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» успешно завершился остановочный ремонт. Модернизация производства проходила одновременно практически во всех основных цехах.

Большой объем работы связан с отключением подачи природного газа на магистральном газопроводе «Чусовой—Березники—Соликамск». Приостановка снабжения голубым топливом производства происходит третий год подряд.

За время остановочного ремонта на предприятии проведено порядка 6 тыс. различных работ. В процессе были заняты все ремонтные подразделения «Азота», персонал основных цехов и сотрудников других филиалов «Уралхима». Кроме того, к работам было привлечено более 800 человек из подрядных организаций.

Отремонтировано динамическое и емкостное оборудование, запорная и регулирующая арматура. Проведена чистка теплообменного оборудования, заменены участки межцеховых и межагрегатных коммуникаций. Кроме того, на агрегатах производства аммиака заменены котлы-утилизаторы, катализаторы вторичного риформинга и среднетемпературной конверсии оксида углерода. Выполнение этих работ позволит обеспечить бесперебойное функционирование подразделений на последующие периоды, обеспечив цеха-потребители продукции производства аммиака сырьем для работы.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Задачи на время остановочного ремонта из года в год неизменны — провести работы согласно графику и запустить технологическую цепочку производства продукции предприятия в намеченный срок. Поставленные цели достигнуты: остановочный ремонт успешно завершён, выпуск продукции возобновился. «Азот» работает в штатном режиме.

Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет около 38 тыс. чел.

