Пермячка осуждена за хищение топлива стоимостью 1,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вынесен обвинительный приговор местной жительнице, признанной виновной в хищении горючего на сумму, превышающую 1,6 млн руб., сообщили в краевой прокуратуре.

Дзержинский районный суд Перми завершил рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы города, признав её виновной в совершении кражи в особо крупном размере, предусмотренной п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Следствием установлено, что с целью сокращения расходов семьи подсудимая с 2021 по 2023 год передавала супругу топливные карты, принадлежащие её работодателю, для осуществления заправок на автозаправочных станциях. В результате этих неправомерных действий компания, в которой работала женщина, понесла убытки в размере около 1,6 млн руб.

Принимая во внимание доводы государственного обвинителя, суд приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, суд обязал её возместить работодателю причиненный материальный ущерб в полном объёме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.