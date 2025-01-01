За ночь в Перми выпала треть месячной нормы осадков 23 сентября стало самым тёплым днём месяца Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В течение ночи на 24 сентября в Перми зафиксировано выпадение 23 мм осадков, что составляет 35% от сентябрьской нормы. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Интенсивные дожди также наблюдались в Висиме (Свердловская обл.) — 20 мм, и в Дебесах (Удмуртия) — 21 мм. В Оханске и Нижнем Тагиле выпало по 14 мм осадков. Усиление ветра до 17 м/с во время грозы отмечено только в Дебесах и Большом Савино.

На большей части территории Пермского края осадков не наблюдалось, поскольку фронтальная волна затронула лишь центральные районы.

Максимальная температура воздуха по краю 23 сентября составила в Чайковском +25,5°, в Чернушке +24,9° (впрочем, так же тепло на юге края было три года назад, 23 сентября 2022 года). В Перми максимум составил +22,9° — это на 0,5° ниже показателя 2022 года за этот же день, но самое высокое значение в нынешнем сентябре. В Татарстане отмечены максимумы до +28,6°, в Самарской области до +31,6°.

Сегодня, 24 сентября, северные и центральные районы Пермского края находятся под влиянием умеренно прохладной воздушной массы. Ожидается прогрев воздуха до +11…+13° в дневное время. При этом на севере края прогнозируются значительные прояснения, в то время как на юге сохранится облачность.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.