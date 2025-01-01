Некоммерческая организация и госмузей поборются за товарный знак «Пермь-36» Обе организации подали заявки в Роспатент Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Музей «Пермь-36», находящийся в государственной собственности, подал заявку в Роспатент для регистрации торговой марки «Пермь-36». Согласно данным портала Znakoved.ru, запрос был зарегистрирован 5 сентября 2025 года. Мотивом послужило намерение расширить ассортимент предлагаемой сувенирной продукции. Представители организации сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что подобный шаг обусловлен развитием музея и необходимостью адаптации к цифровой среде.

В планах заявителя использование зарегистрированной марки в семи категориях Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Это касается производства канцелярских товаров, столовых приборов (ложек, кружек), текстильных изделий (футболок, кепок). Кроме того, под брендом «Пермь-36» планируется организация онлайн-дискуссий, телемостов, туристических и образовательных экскурсий, выставок, выпуск печатной продукции и создание видеоматериалов.

Ранее, 6 августа, аналогичную заявку на регистрацию той же торговой марки подал Виктор Шмыров, являющийся основателем АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36», внесенной в 2015 году Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Шмыров основал мемориальный центр (также внесенный в реестр) в 2001 году с целью осуществления историко-просветительской деятельности на базе бывшей колонии для политзаключенных. В начале марта 2015 года «Пермь-36» объявила о самоликвидации и прекращении деятельности в регионе. Вместо этого Шмыров с коллегами запустил виртуальный проект «Пермь-36». В настоящее время музеем, расположенным на территории бывшей колонии, управляет государственное учреждение Пермского края «Музей политических репрессий «Пермь-36». Шмыров также намерен использовать торговую марку в тех же категориях МКТУ, что и государственный музей.

