Число малообеспеченных семей с детьми в Пермском крае снизилось почти вдвое Об этом сообщил и.о. главы Минсоца Павел Фокин

Константин Долгановский

На заседании краевого Законодательного собрания врио министра труда и социального развития региона Павел Фокин представил отчёт о состоянии семей, воспитывающих детей.

Согласно данным за 2024 год, одним из главных успехов в сфере социальной поддержки стало сокращение количества семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода, почти в два раза: с 17,7 до 9,7 тыс. (количество детей в этих семьях уменьшилось с 23,4 до 12,4 тыс.). Также снизилось количество семей, находящихся в социально опасной ситуации.

И.о. министра подчеркнул, что социальный контракт стал эффективным инструментом в борьбе с бедностью. Семьям предоставляется не только материальная помощь, но и содействие в трудоустройстве, организации отдыха и оздоровления детей во время каникул, оказание психологической, юридической и медицинской поддержки, предотвращение возникновения задолженностей, решение жилищных проблем и другие виды помощи. В прошедшем году было заключено 3,9 тыс. социальных контрактов.

