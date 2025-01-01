В минтрансе Прикамья прокомментировали ситуацию со сгоревшим автобусом Во время инцидента никто не пострадал Поделиться Твитнуть

В министерстве транспорта Пермского края рассказали подробности по ситуации с автобусом, который утром 24 сентября загорелся на Южном обходе Перми. По данным ведомства, происшествие случилось с автобусом маршрута №106 «ЖК "Медовый" — Автовокзал», который возвращался в парк без пассажиров.

«В районе 8:30 произошло возгорание. Водитель попытался потушить пожар с помощью огнетушителей, но их объёмов не хватило для тушения пожара. Автобус полностью выгорел. Пострадавших нет», — рассказали в минтрансе.

Причину возгорания установит позже экспертиза.

Напомним, об инциденте рассказали пользователи соцсетей, которые опубликовали фото и видео пожара на трассе.

