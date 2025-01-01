В Перми сгорел автобус на Южном обходе Происшествие случилось рано утром Поделиться Твитнуть

Утром 24 сентября на Южном обходе Перми образовалась большая пробка: загорелся пассажирский автобус. Фото и видео с места происшествия опубликовали пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, к месту происшествия приехали пожарные и скорая медицинская помощь. Судя по фотографиям, автобус выгорел полностью. По предварительным данным прокуратуры, во время происшествия никто не пострадал: автобус ехал на станцию.

«Новый компаньон» направил запрос в ГИБДД и департамент транспорта Перми. На момент публикации ответ не поступил.

