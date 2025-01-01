За год Пермский край оказался на шестом месте по приросту средних зарплатных предложений Средний уровень окладов, которые предлагали компании, вырос на 21% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты «Авито Работы» сравнили средние размеры заработных плат, предлагаемых работодателями летом 2025 года, с показателями аналогичного периода 2024 года. По итогам анализа Пермский край занял шестую позицию в рейтинге регионов по увеличению размера зарплатных предложений за год. Средний уровень оклада, заявленный компаниями в вакансиях данного региона, увеличился на 21% по сравнению с данными 2024 года, составив более 80 тыс. руб. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в компании «Авито».

Лидером рейтинга по темпам роста стала Сахалинская область, где средние зарплатные предложения продемонстрировали рост в 59%, достигнув отметки в 114 428 руб. в месяц за полную занятость. Наиболее значительный скачок средних зарплат отмечен в вакансиях для монтажников — увеличение на 52%, до 168 091 руб. в месяц. Зарплата для кладовщиков показала рост в 19%, достигнув 79 353 руб. в месяц.

Вторую строчку в рейтинге регионов заняла Якутия, где средний размер предлагаемой заработной платы увеличился на 43%, достигнув 127 427 руб. в месяц. Зарплаты для строителей также выросли на 43%, составив в среднем 171 857 руб. в месяц. Разнорабочим стали предлагать на 28% больше, средняя зарплата для них достигла 156 974 руб. в месяц.

В тройку лидеров с ростом зарплатных предложений в размере 27% вошла Курганская область. В этом регионе специалистам в среднем предлагается 82 523 руб. в месяц за полный рабочий день. Наиболее высокий рост зарплат в регионе зафиксирован в вакансиях для токарей — на 27%, до 186 тыс. руб. в месяц. Предложения для курьеров увеличились на 24%, достигнув 180 527 руб. в месяц. При этом реальный доход зависит от количества заказов, расписания и местоположения: компании часто указывают диапазон зарплат в вакансиях, чтобы отразить максимально возможный заработок.

Отметим, изученные аналитиками показатели основаны на усреднённых значениях диапазонов заработной платы, указанных работодателями в описаниях вакансий на платформе. Фактический размер зарплаты может включать в себя бонусы, премии и другие компенсации.

