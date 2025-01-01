В Прикамье мальчик с ДЦП смог восстановить речь и теперь поет хиты группы «Руки Вверх» Артём из Кунгура вернулся в семью благодаря поддержке волонтёров благотворительного фонда «Дедморозим» Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

Подопечный пермского благотворительного фонда «Дедморозим» Артём из Кунгура, несмотря на страшный диагноз, смог победить болезнь и теперь готовится к началу учебного года. В детстве у мальчика диагностировали церебральный паралич, и он не мог говорить, но теперь поёт хиты группы «Руки Вверх».

Когда Артёму исполнилось пять лет, то жизненные обстоятельства разлучили его с матерью Еленой: женщину лишили родительских прав, а ребёнка поместили в интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. В закрытом учреждении он провел шесть долгих лет. Добиться восстановления родительских прав Елене помогла Служба сохранения семей.

С ней связались представители «Дедморозим» и рассказали, что нужно сделать, чтобы вернуть Артёма. Она сменила место жительства, нашла работу и вышла замуж. Отчим сумел найти общий язык с ребёнком, хотя поначалу семье было непросто.

«Когда я только начала навещать его в интернате, я даже не была уверена, что он умеет говорить. Но однажды он вдруг произнес: «Красивая кофточка». После того, как он вернулся, то первое время часто капризничал. Сейчас же он часто смеётся, любит слушать музыку и подпевает песням «Руки вверх»», — рассказала Елена.

Женщина признаётся, что сожалеет об упущенном времени. Она осознает, что прошлое не изменить, но стремится обеспечить сыну полное счастливое будущее.

Сейчас семья собирает необходимые документы, чтобы к Артёму начали приходить учителя на дом.

