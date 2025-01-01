На юге Прикамья простились с ветераном Чечни Алмазом Ягафаровым
Военнослужащий погиб на СВО
В Бардымском округе 23 сентября проводили в последний путь участника СВО Алмаза Ягафарова. Военнослужащий погиб в зоне боевых действий. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.
Алмаз Ягафаров родился 27 октября 1984 года в д. Ишимово Бардымского района Пермской области. Он получил среднее образование в Березниковской школе, а после окончил Чайковский колледж.
В 2004 году его призвали в ряды вооружённых сил РФ, а затем отправили в Чечню. После возвращения оттуда он получил статус ветерана боевых действий.
В 2023 году мужчина уехал добровольцев на СВО, где погиб, выполняя боевое задание. Обстоятельства его гибели не уточняются.
В администрации округа выразили соболезнования родным и близком погибшего военнослужащего.
