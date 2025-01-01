Школьница из Прикамья выиграла первенство мира по тайскому боксу Муай-тай Динара Гильфанова занимается всего год Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Министерство физической культуры и спорта ПК" ВКонтакте

Юная спортсменка из Прикамья Динара Гильфанова выиграла первенство мира по тайскому боксу в весовой категории 52 кг. Школьнице из Губахи 11 лет, муай-тай она занимается всего год. Об этом рассказали в министерстве физической культуры и спорта.

«Воспитанница клуба «Металлург» выступала в весовой категории 52 кг. В двух поединках она выиграла соперниц из Белоруссии и ОАЭ и заняла первое место. Динара занимается муай-тай всего год, и это её первые международные соревнования», — сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве также поздравили чемпионку её тренера Дарью Гимранову с победой.

Первенство проходило с 10 по 19 сентября в Абу-Даби среди детей и юниоров в возрастных категориях от 10 до 17 лет. Участие приняли спортсмены из 112 стран, сборная России заняла первое место в неофициальном общекомандном зачёте, завоевав 53 золотых медали, 26 серебряных и 15 бронзовых, сообщается на сайте Федерации муай-тай России.

