В Пермском крае проходит первый российско-китайский форум документального кино

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

В Пермском крае в рамках юбилейного фестиваля «Флаэртиана» начал работу первый российско-китайский форум документального кино. Как отмечают в краевом правительстве, площадка свидетельствует о больших возможностях и перспективах совместной работы киноиндустрий обеих стран.

Для участия в событии в региональный центр из Китая прилетели продюсеры, представители телевизионной индустрии, руководители крупных медиакомпаний, некоторые из них в России оказались впервые, а для некоторых представителей делегации визит в Пермь стал традицией. В частности, для директора Beijing Poigray Entertainment Co Сяо Нин это уже третий визит. Он выразил благодарность организаторам за приглашение и выразил надежду на совместную работу с российскими документалистами.

В пленарном заседании форума участие приняли авторитетные специалисты обеих стран. Открывая мероприятие, президент МКДФ «Флаэртина» Павел Печёнкин процитировал Лао-цзы, отметив, что «дорога в тысячу ли начинается с первого шага».

«Надеюсь, что контакты, установленные на этом форуме, помогут выстроить платформу сотрудничества документалистов двух стран, основанную на приоритете общечеловеческих ценностей, сохранении исторической памяти, противодействии попыткам фальсификации истории», — добавил Павел Печёнкин.

В деловую программу вошли разные вопросы, связанных с проблематикой киноиндустрии и возможностями российско-китайского сотрудничества в этой области. Первым стал доклад известного кинооператора и продюсера из Китая Ю Сяогана, он также является директором Центра производства телевизионных драм Чжунбэй.

Ю Сяоган рассказал о современных тенденциях в медиа, утрате телевидением лидерских позиций в Китае и увеличивающемся влиянии интернета на формат и скорость распространения информации. Кроме того, он поделился положительными впечатлениями о российских картинах режиссёров Ирины Шапман и Владислава Гришина «Лес. Хранитель жизни» и Дмитрия Шпилёнка «Огненный лис», подчеркнув высокий уровень российских документальных фильмов и технологий.

С российской стороны участие в обсуждении также приняли заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Алексей Алешковский, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин, руководитель группы компаний «РуФилмс» Алексей Козуляев, председатель национальной программы фестиваля, сценарист и продюсер Василий Нелюбин и режиссёры российской программы.

«У российской документалистики в КНР большее будущее, чем у художественного кино. Всё дело в том, что в художественном кино у нас разные парадигмы, зрительские симпатии, а сейчас ещё и разный уровень производства, тогда как документальное кино опирается на сохраняющийся и никуда не девшийся интерес к России. Он есть. И он значительный», — подчеркнул Алексей Алешковский.

Осенью прошло года лидер КНР Си Цзиньпин предложил развивать сотрудничество китайских и российских кинематографистов, которое было поддержано президентом России Владимиром Путиным. Форум в Перми стал логичным и своевременным продолжением развития такого сотрудничества. Организаторами мероприятия выступили Пермская синематека и Пермский союз кинематографистов, при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов РФ.

