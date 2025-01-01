В Перми за неделю снесли восемь незаконно расположенных НТО Больше всего нарушений было в Ленинском районе Поделиться Твитнуть

Чиновники мэрии Перми отчитались о сносе нестационарных торговых объектов (НТО) за неделю. За это время в городе было снесено восемь строений в разных районах краевой столицы.

Лидером по количеству незаконных НТО оказался Ленинский район, где выявлено и демонтировано три таких объекта на ул. Спешилова, 102.

В Индустриальном и Орджоникидзевском районах было ликвидировано по два НТО. В Индустриальном районе на муниципальной территории убрали павильон на улице Свиязева, 27, а на частной — павильон на шоссе Космонавтов, 154. В Орджоникидзевском районе демонтировали лоток для уличной торговли (улица Лаврова, 2) и киоск (улица Репина, 2), оба на муниципальной земле.

В Мотовилихинском районе был демонтирован один павильон на муниципальной территории, расположенный на улице Славянова, 16.

Как отметили в пресс-службе мэрии, при обнаружении незаконных НТО специалисты администрации ведут переговоры с собственниками. Если владельцы НТО игнорируют требования законодательства, на нарушителей составляется протокол об административном правонарушении за несанкционированную торговлю. Незаконно установленные торговые объекты, расположенные на муниципальной земле, принудительно демонтируют.

Напомним, после введения новых требований к НТО, предпринимательское сообщество Перми начало судится с чиновниками мэрии, поскольку не считало изменения оправданными. Однако в итоге чиновники городской администрации выиграли судебные тяжбы.

