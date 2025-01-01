В Прикамье завершён ремонт дороги Кудымкар — Усолье В нормативное состояние привели несколько участков Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Юсьвинском округе Пермского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, отремонтирована автодорога Кудымкар — Усолье.

Как пояснили в министерстве транспорта региона, в нормативное состояние рабочие привели сразу несколько проходящих через населённые пункты участков.

В районе посёлка Майкор на участке с 78 по 83 км обновлено дорожное полотно на проезжей части, у моста через реку Кемелька дорога переведена из грунта в асфальт. Кроме того, поскольку вдоль дороги, переходящей в ул. Ленина в Майкоре, находятся важные объекты социальной инфраструктуры, оборудованы съезды и примыкания к улично-дорожной сети. Также подрядная организация обустроила заездные карманы, остановочные площадки и тротуары. На ул. Ленина на остановке «Майкор» установили три новых остановочных павильона в фирменном стиле Пермского края. Через них курсируют четыре межмуниципальных маршрута, связывающие посёлок с Пермью.

Также на дороге Кудымкар — Усолье из переходного типа в асфальтобетон переведён участок, проходящий через посёлок Пожва. Это позволило полностью решить проблему запылённости в населённом пункте, подчёркивают в краевом минтрансе.

