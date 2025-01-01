Пермские власти продолжат финансировать проект по благоустройству придомовых территорий Программа действует до 2028 года Поделиться Твитнуть

На пленарке гордумы, которая состоялась 23 сентября, депутаты продлили расходное обязательство по благоустройству придомовых территорий по «депутатской» программе. Её реализацию предлагается продлить до 2028 года. На эти цели в бюджете заложено 97 млн руб.

Кроме того, депутаты поддержали продление и общегородской программы по обустройству дворов до 2028 года. В проекте бюджета города на эти цели ежегодно будет предусмотрено по 150 млн рублей на 2026-2028 годы.

По этим программам жители могут получить финансирование из городской казны на асфальтирование придомовой территории, ремонт тротуаров или обустройство парковок.

На пленарке думы было отмечено, что городские власти также продолжат работу по созданию новых детских и спортивных площадок. В этом году завершены работы на 32 объектах, ещё на 14 объектах работы продолжаются.

