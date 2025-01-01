Четыре учреждения культуры Прикамья получат федеральную поддержку Размер грантов — от 2,95 млн до 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

По национальному проекту «Семья» состоялся всероссийский конкурс среди библиотек и домов культуры на получение федеральной поддержки в рамках выявления лучших практик культурной деятельности. Победителями стали сразу четыре учреждения культуры Пермского края.

В министерстве Прикамья рассказали, что в направлении «Культурно-просветительские проекты» федеральную поддержку получит Пермский дом народного творчества «Губерния» за Всероссийский фестиваль молодёжных и школьных театров «Моя игра», участниками которого стали коллективы из 48 регионов России и Казахстана, профессиональные актёры, режиссёры и педагоги ведущих театральных вузов. Особенностью проекта стала поддержка инклюзивных театров, а главной целью — создание творческой среды для молодых талантов и повышения уровня любительских театров.

Также в этом направлении победил Культурно-деловой центр Чусового с литературным фестивалем «ПроЧтение», в рамках которого на городской площади прошли встречи с писателями, лекции, мастер-классы по реставрации книг, массовый диктант, ярмарка и моноспектакли. Как пояснили в минкульте Пермского края, центр поддерживает местных авторов, работает с партнёрами и создаёт туристическое событие «Литературный Чусовой».

В направлении «Народное творчество» победил Лысьвенский культурно-деловой центр с циклом лабораторий «Расписная городьба», посвящённым сохранению урало-сибирской росписи. Под руководством народных мастеров и приглашённого эксперта Веры Быковой прошли лекции и мастер-классы, а итогом стал арт-объект «Русская изба».

Каждому дому культуры будет направлено по 3 млн руб.

В библиотечном направлении грант в размере 2,95 млн руб. получит Пермская краевая библиотека им. Горького. В 2023 году был создан аудиогид по Южному кладбищу Перми «Литературный некрополь», в основу которого легла рукописная карта с обозначением писательских захоронений на некрополе. Автором карты является член союза писателей, пермский прозаик, поэт Виталий Богомолов, который был лично знаком со многими известными пермскими писателями.

Добавим, что федеральные средства поддержки нацпроекта «Семья» пойдут на модернизацию инфраструктуры, внедрение инноваций, оснащение оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья, обновление фондов и реализацию творческих проектов.

