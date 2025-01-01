В Кудымкарском округе Прикамья простятся с двумя погибшими на СВО бойцами Евгению Зубову было 35 лет, а Руслану Бормотову - 49 Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В ходе спецоперации на территории Украины погибли 35-летний житель Кудымкара Евгений Зубов и 49-летний житель Кудымкарского округа Руслан Бортомтов. Об этом со ссылкой на родственников погибших сообщает местная газета «Парма-Новости».

Евгений Зубов родился и жил в Кудымкаре. В феврале этого года он решил уехать на СВО, а уже в апреле пропал без вести.

Другой боец СВО Руслан Бормотов был уроженцем деревни Степанова Кудымкарского района. Мужчина попал под мобилизацию в конце сентября 2022 года и служил гранатомётчиком мотострелковой роты. Он погиб 15 июля 2025 года.

О месте и дате похорон обоих военнослужащих местные власти сообщат дополнительно.

