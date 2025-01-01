Из Пермского края отправлен очередной гуманитарный груз для военнослужащих Общая масса груза для мирных жителей и бойцов составляет 2,5 тонны Поделиться Твитнуть

Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с благотворительным фондом «Единый центр поддержки» отправило в зону СВО гуманитарный груз, сформированный по заявкам войсковых частей. Общая масса гуманитарного груза порядка 2,5 тонн. Сопровождать автомобиль будет руководитель Регионального исполкома партии Станислав Швецов.

В составе — оборудование для трех войсковых подразделений: радиостанции, пульты управления дронами, дизельные генераторы и масла к ним, увеличители, тарелки для сотовой связи, строительные принадлежности и предметы для оборудования быта военнослужащих: рулетки, гвозди, плиты ОСБ, газовые баллоны, кабели. Помощь в приобретении оборудования оказали депутаты Законодательного собрания Прикамья, Пермской городской думы и предприятия региона.

Также реготделение «Единой России» отправило на передовую медицинские изделия, «сухие» армейские души, продукты длительного хранения, одноразовую посуду, средства гигиены, одежду, личные адресные посылки. Особую ценность представляют карманные иконки с ликами Чердынских ратников, защитников Отечества.

Автомобиль повышенной проходимости УАЗ и портативные генераторы для военнослужащих передала Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Пермского края. А для социальных учреждений подшефного Северодонецка доставят книги, учебную литературу, настольные игры и канцтовары, собранные в рамках акций «Учительская для учительской» и «Северодонецк. Пермский период» жителями Прикамья.

Министерство культуры для коллег направило выставку про Пермский край, а ЦУР Прикамья — выставку плакатов конкурса современного плакатного искусства имени Сергея Ефремова «Время смыслов». Мольберты для выставок приобрёл депутат Пермской городской думы Максим Спиридонов.

Добавим, что в сборе и формировании гуманитарного груза также принимали участие местные и первичные отделения партии, реготделение «Молодой Гвардии Единой России», педагогические коллективы и учащиеся школ Перми, рядовые жители Пермского края.

Напомним, поддержка участников СВО является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России».

