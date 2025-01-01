В мэрии Перми заявили о готовности города к зиме на 97,4% Отопительный сезон стартовал 22 сентября Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На пленарном заседании Пермской городской думы заместитель главы администрации Артём Балахнин рассказал о подготовке краевой столицы к отопительному сезону.

По его словам, общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 годов на 15 сентября составляла 97,4%.

Из презентации Артёма Балахнина

На данный момент документально не готовы к зиме 211 многоквартирных домов Перми. В связи с этим мэрия направила обращения в надзорные органы, чтобы обязать управляющие компании и ТСЖ в ближайшие сроки устранить нарушения в этих домах.

Среди основных проблем, которые возникли при подготовке объектов ЖКХ и соцсферы к отопительному сезону, Балахнин назвал неисполнение отдельными УК обязательных требований, непредставление в территориальные органы необходимых документов, перенос срока гидравлических испытаний тепловых сетей и длительные сроки устранения дефектов при таких испытаниях.

