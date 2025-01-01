Пермская «Бетсити Парма» крупно уступила «Уралмашу» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В предсезонном дерби баскетболисты «Уралмаша» (Екатеринбург) на своей площадке 22 сентября убедительно обыграли «Бетсити Парму» — 91:74.

Уже в стартовом периоде матча хозяева заявили о своих амбициях, создав значительный отрыв в 19 очков, завершив четверть со счетом 29:10 в свою пользу. Второй отрезок также остался за екатеринбуржцами, и к середине игры счёт был 50:29. После перерыва ситуация на площадке не претерпела существенных изменений. «Уралмаш» продолжал диктовать условия игры и уверенно довел матч до победы.

Лидерами матча у пермяков стали Террел Картер (19 очков, 5 подборов), Брендан Адамс (15 очков, 6 передач) и Александр Шашков (15 очков, 9 подборов).

Напомним, первую официальную игру регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермская команда проведёт 28 сентября в Казани против УНИКСа. Первый домашний матч у пермяков состоится 5 октября, соперником «Бетсити Пармы» станет ЦСКА.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.