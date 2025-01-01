Алёна Бронникова Работы по строительству трассы ТР-53 в Перми завершатся на два года раньше Стоимость проекта оценивается в 16,5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Строительство трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева—пр. Октябрят—ул. Целинная» в Перми планируют завершить на два года раньше. Согласно проекту региональной адресной инвестпрограммы, срок завершения проекта предлагается перенести с 2031 на 2029 год.

Сметная стоимость проекта составляет 14,3 млрд руб., стоимость в текущих ценах — 16,5 млрд. Сроки строительства первого этапа трассы на участке ул. Уинской от ул. Юрша до ул. Грибоедова — 2016-2025 годы, стоимость работ — 6,3 млрд руб., в этом году на проект из бюджета Прикамья выделено 33,4 млн руб.

Завершение работ в рамках второго этапа, на участке от ул. Грибоедова до моста через р. Чукулайку, запланировано на 2029 год. В 2025 году из краевой казны направят 1,9 млрд руб., в 2026-м — 1,6 млрд, в 2027-м — 4,5 млрд, в 2028-м — 3,3 млрд, в 2029-м — 1,9 млрд руб. Общая протяжённость объекта оценочно составит 6,9 км.

