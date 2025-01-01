В Перми за мошенничество осудят сотрудницу краевого центра социальных выплат На скамье подсудимых окажутся и два её подельника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Прикамья утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудницы регионального отделения ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края», а также двум жителям Перми. Им вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, а именно мошенничество при получении социальных выплат, совершённое с использованием служебного положения и в крупном размере.

Следствие полагает, что должностное лицо и её сообщники разработали схему незаконного обогащения. Они находили граждан, заинтересованных в оформлении социальных пособий, часть из которых после зачисления должна была переводиться на счета, указанные злоумышленниками, в качестве оплаты за оказанную «юридическую помощь».

Обвиняемая вносила в базу данных ложные сведения, касающиеся права граждан на компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. На основании этих фальсифицированных данных несколько жителей Перми неправомерно получили социальную поддержку.

В результате противоправных действий с марта 2020 года по апрель 2023-го бюджет Пермского края понёс убытки на сумму, превышающую 13 млн руб.

Материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.