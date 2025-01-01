Приставы приостановили работу опасной шаурмичной в Перми Она находится на улице Дружбы Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Мотовилихинском районе Перми приставы приостановили работу шаурмичной из-за угрозы безопасности. Проверка кафе по ул. Дружбы, 28 выявила многочисленные нарушения санитарных норм, допущенные индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

В заведении отсутствовали системы централизованного водоснабжения и канализации. Воду для приготовления напитков покупали на улице, техническую воду приносили в бутылках из дома, а грязную воду выливали рядом с кафе. Отсутствие туалета вынуждало персонал пользоваться уборной в соседнем жилом доме. Производство, мытьё посуды и приём пищи осуществлялись в одном небольшом помещении, что является нарушением технологического процесса.

Кроме того, предприниматель не осуществлял производственный контроль, хранил продукты без маркировки и не обеспечил кафе необходимым оборудованием (холодильным, моечным и бактерицидным). Санитарное состояние кафе было неудовлетворительным: грязь, жирный налёт на поверхностях, мусор и остатки пищи.

Суд признал предпринимателя виновным в административном правонарушении (ст. 6.6 КоАП РФ) за создание угрозы жизни и здоровью людей и приостановил деятельность кафе на 60 суток.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов. После возбуждения дела приставы опечатали павильон и предупредили предпринимателя об ответственности за неисполнение требований. В течение срока наказания будет проверяться сохранность пломб.

