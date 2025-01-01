Конкурсный управляющий «Мотовилихи» запросил за работу 26 млн рублей Суд начнёт рассмотрение ходатайства 8 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края поступило ходатайство от конкурсного управляющего ПАО «Мотовилихинские заводы» (МЗ) Андрея Берсенева о завершении конкурсного производства в компании.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», суд планирует рассмотреть обоснованность данного заявления и отчёт о результатах процедуры 8 октября. Управляющий также ходатайствует об установлении размера своего вознаграждения за ведение банкротства в сумме 26,3 млн руб., рассчитанного в виде процентов.

Процедура банкротства ПАО «МЗ» ведётся с 2018 года. В 2023 году активы обанкротившейся группы компаний были проданы на торгах АО «Ремдизель» из Набережных Челнов. На данный момент основные активы сосредоточены в АО «СКБ». Полный пакет акций СКБ теперь принадлежит АО «Технодинамика». СКБ специализируется на производстве артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, гражданской продукции и металлургии.

