Предлагаемые зарплаты в Пермском крае выросли за год на 21% По итогам лета они превысили 80 тысяч рублей

Константин Долгановский

Эксперты «Авито Работа» сопоставили средние зарплатные предложения летом 2025 года с аналогичным периодом 2024-го. Пермский край занял шестую позицию в РФ по увеличению зарплат. Средний размер оклада, заявленный работодателями в вакансиях региона, увеличился на 21% и составил 80 295 руб.

Лидером по темпам роста стала Сахалинская область, где средние предлагаемые зарплаты подскочили на 59%, достигнув 114 428 руб. в месяц.

Якутия занимает второе место в списке регионов с ростом средней предлагаемой зарплаты на 43%. Здесь средние зарплаты выросли до 127 427 руб. в месяц.

В Курганской области, замыкающей тройку лидеров, зарплатные предложения выросли на 27%. В этом регионе специалистам в среднем предлагают 82 523 руб.

