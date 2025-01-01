В Прикамье работодатели ущемляли права работников с инвалидностью Поделиться Твитнуть

В 2025 году краевая Гострудинспекция рассмотрела 11 жалоб от сотрудников с инвалидностью. Основные претензии касаются вопросов оплаты и установления норм труда, корректировки условий трудовых соглашений, а также неправомерного отстранения от работы и увольнения.

В перечне организаций, вызвавших недовольство инвалидов, фигурируют как предприятия коммерческого сектора, так и бюджетные учреждения.

Проведённые проверки выявили факты нарушения трудового законодательства в отношении инвалидов. В частности, работодатели игнорируют положения о сокращенной рабочей неделе и предоставлении увеличенных отпусков, а также не получают согласие работника-инвалида на работу в ночное время.

По итогам контрольно-надзорных действий четыре компании подверглись административному наказанию в форме штрафа, общая сумма которого составила 105 тыс. руб. Ответственность наступила за ущемление прав работающих инвалидов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.