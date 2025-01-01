Власти Перми проведут «горячую линию» для граждан преклонного возраста Она состоится 25 сентября Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Администрация Перми организует «горячую телефонную линию» для пожилых людей. Она состоится в приёмной президента РФ в Пермском крае (ул. Советская, 64) 25 сентября с 11:00 до 12:00. Телефон для связи: 217-68-90.

Акция приурочена к Международному дню пожилых людей. «Горячая линия» будет посвящена вопросам оказания медицинской помощи и социальной поддержки гражданам преклонного возраста.

В работе «линии» примут участие представители различных ведомств: Министерства здравоохранения Пермского края, Министерства социального развития Пермского края, прокуратуры Пермского края, Управления Росздравнадзора по Пермскому краю, ФКУ «Главное бюро МСЭ по Пермскому краю», регионального отделения Социального фонда России по Пермскому краю, а также департамента социальной политики администрации Перми.

