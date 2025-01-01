В Перми открылась выставка «Лаборатория советской оперы» Её можно посмотреть в театре оперы и балета Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Пермском театре оперы и балета, открылась выставка «Лаборатория советской оперы» (0+). На ней впервые широкой публике представлены звуковые записи советских опер, созданные более полувека назад. Это фрагменты таких произведений, как «Хождение по мукам», «Бравый солдат Швейк» и «Виринея», исполненные оркестром, солистами и хором Пермского театра.

Эти уникальные записи, сделанные на магнитной ленте, представляют собой особую ценность и являются редкими экспонатами из фондов музея Пермской оперы. Благодаря поддержке Министерства культуры Пермского края эти ленты были переведены в цифровой формат и теперь доступны всем ценителям оперного искусства.

На выставке посетители увидят фотографии спектаклей Пермского театра оперы и балета, эскизы костюмов и декораций, а также афиши, программки и документы, рассказывающие о процессе создания советских опер «Севастопольцы», «Овод», «Маскарад» и др.

Экспозиция расположена в зрительской части театра, на втором и четвёртом этажах. Первыми её посетителями стали зрители оперы «Лючия ди Ламмермур» 19 сентября. Выставка продлится до конца текущего сезона. Практически все экспонаты являются частью коллекции музея театра, многие из которых ранее не демонстрировались публике.

