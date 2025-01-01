Замглавы Перми Дмитрий Галиханов может получить новые полномочия Власти города возобновили оптимизацию Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Заместитель главы администрации Перми Дмитрий Галиханов, отвечающий за сферу благоустройства и транспорта, вероятно, получит расширенный круг обязанностей и усилит свое влияние в городской администрации. Ожидается, что в его ведение будут переданы экологические вопросы и вопросы утилизации отходов. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, власти Перми возобновили работу по оптимизации обязанностей заместителей главы и курируемых ими подразделений. Предполагается, что ответственность за отходы, включая управление муниципальным учреждением «Полигон», перейдет в блок «Городское хозяйство» под руководством Дмитрия Галиханова. Управление по экологии и природопользованию также будет подчинено этому блоку.

В настоящее время МБУ «Полигон» находится в ведении блока «Развитие инфраструктуры», возглавляемого экс-министром ЖКХ и благоустройства Артемом Балахниным. Экологические вопросы, включая озеленение города и контроль за бездомными животными, курирует блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения» под руководством заместителя главы Алексея Синева.

Представитель мэрии подтвердил информацию о готовящемся перераспределении полномочий, отметив, что это рассматривается как оптимизация управления городом. После реорганизации Балахнин продолжит курировать департамент ЖХУ, городской УКС и управление жилищных отношений, а Синев — департаменты земельных отношений, имущественных отношений и градостроительства.

