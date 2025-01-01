Жителей Перми напугали клубы дыма над торговым центром
В МЧС прокомментировали ситуацию
Жители Перми вечером 22 сентября были встревожены появлением дыма в районе торгового центра «Луч» (ул. Куйбышева, 147). Фото и видео опубликовали многие Telegram-каналы.
С определённого ракурса некоторым горожанам показалось, что задымился сам торговый центр. В краевом главке МЧС опровергли эту информацию.
Спасатели успокоили население, заявив, что причиной задымления стало возгорание мусора на открытой площадке. «Без паники!» — добавили в ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.