Жителей Перми напугали клубы дыма над торговым центром В МЧС прокомментировали ситуацию

Жители Перми вечером 22 сентября были встревожены появлением дыма в районе торгового центра «Луч» (ул. Куйбышева, 147). Фото и видео опубликовали многие Telegram-каналы.

С определённого ракурса некоторым горожанам показалось, что задымился сам торговый центр. В краевом главке МЧС опровергли эту информацию.

Спасатели успокоили население, заявив, что причиной задымления стало возгорание мусора на открытой площадке. «Без паники!» — добавили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал.

