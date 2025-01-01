В Перми открылся ещё один памятник погибшим на СВО бойцам Он разместился в сквере Декабристов Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

В Перми в сквере Декабристов, напротив здания краевого ГУФСИН, состоялась торжественная церемония открытия мемориала, посвященного сотрудникам Уголовно-исполнительной системы, погибшим в ходе спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, напомнив, что в 2022 году приказом ФСИН России 22 сентября было объявлено Днем памяти сотрудников УИС, погибших при исполнении долга.

В сегодняшнем мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Леонид Мустайкин, военный комиссар Пермского края Александр Коковин и др.

Слова соболезнования и поддержки выразил начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Леонид Мустайкин, подчеркнув, что забота о семьях погибших всегда остаётся приоритетом ведомства.

Память погибших почтили минутой молчания. Священнослужитель провёл литию по усопшим. К мемориалу возложили венки и цветы под песню «Журавли».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.