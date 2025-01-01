Прокуратура помогла ветерану труда Пермского края получить денежную выплату
Прокуратура Индустриального района Перми провела проверку жалобы ветерана труда Пермского края. Пенсионер сообщил, что его права на ежегодную финансовую поддержку нарушены.
В рамках проверки было установлено, что работники ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» допустили ряд ошибок при расчёте ежегодной денежной выплаты. В частности, были превышены сроки обработки заявления, а также неточно указаны адрес проживания и почтовый индекс получателя.
Эти недочеты сделали невозможным своевременную доставку положенной социальной выплаты пожилому человеку.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой было направлено представление руководителю соответствующего государственного учреждения с требованием устранения нарушений.
Благодаря вмешательству надзорного органа пенсионеру была выплачена причитающаяся ему сумма, составившая около 10 тыс. руб.
