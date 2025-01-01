Прокуратура помогла ветерану труда Пермского края получить денежную выплату Поделиться Твитнуть

Прокуратура Индустриального района Перми провела проверку жалобы ветерана труда Пермского края. Пенсионер сообщил, что его права на ежегодную финансовую поддержку нарушены.

В рамках проверки было установлено, что работники ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» допустили ряд ошибок при расчёте ежегодной денежной выплаты. В частности, были превышены сроки обработки заявления, а также неточно указаны адрес проживания и почтовый индекс получателя.

Эти недочеты сделали невозможным своевременную доставку положенной социальной выплаты пожилому человеку.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой было направлено представление руководителю соответствующего государственного учреждения с требованием устранения нарушений.

Благодаря вмешательству надзорного органа пенсионеру была выплачена причитающаяся ему сумма, составившая около 10 тыс. руб.

