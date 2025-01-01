За распространение наркотиков пермяка приговорили к 17 годам колонии Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд огласил приговор жителю Перми. Он признан виновным в участии в организованной группе, занимавшейся распространением наркотиков. Два эпизода его преступленных действий квалифицируются по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (нелегальная пересылка наркотических веществ в составе ОПГ в крупном размере) и ещё два — по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотических веществ с применением телекоммуникационных сетей, в составе ОПГ, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с июля 2024 года по февраль 2025-го осужденный входил в состав организованной преступной группировки, где занимался нелегальной покупкой наркотических веществ, их хранением, перемещением, пересылкой и дальнейшей реализацией. За эту противозаконную деятельность преступник получал денежное вознаграждение.

В феврале 2025 года незаконные действия данного лица и других участников преступной группы были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

Принимая во внимание позицию государственного обвинителя, суд вынес решение о назначении наказания в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.