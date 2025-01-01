В Перми вновь состоится «Счастливый забег» Регистрация участников уже началась Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На центральной набережной Камы в Перми 19 октября состоится «Счастливый забег», который является частью программы Пермского марафона. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.

В этом году участникам старше 18 лет предлагаются дистанции в 1,5 и 3 км. Молодым людям от 10 до 17 лет предлагается преодолеть 1,5 км. Самые юные жители Перми, 7-9 лет, тоже смогут присоединиться к «Счастливому забегу», пробежав 1 км.

«Вместе мы уже провели активный беговой год: соревновались на «Миле» в апреле, открывали новые маршруты на культурном забеге в июне, покоряли трейловые дистанции в августе и стали частью большого праздника — Пермского марафона в сентябре. «Счастливый забег» — это отличный повод подвести итоги сезона», — подчеркнул Соснин.

Регистрация на «Счастливый забег» и выбор подходящей дистанции доступны по ссылке.

