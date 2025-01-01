Житель Пермского края перевёл знакомой по переписке 1,6 млн рублей
Женщина оказалась мошенницей
Житель Пермского края лишился крупной суммы, став жертвой мошеннических действий. Как сообщает «Пятница» со ссылкой на пресс-службу краевого суда, доверчивый гражданин перевёл онлайн-знакомой 1,6 млн руб.
Согласно материалам дела, в начале 2019 года обвиняемая установила связь с мужчиной из Перми ВКонтакте. Завязав доверительные отношения, она начала рассказывать о своих финансовых и медицинских трудностях, касающихся её самой и её детей. Используя это, она убедила его делать денежные переводы. В течение двух лет мужчина отправил на счета женщины и её родственников около 1,6 млн руб. Подсудимая призналась, что потратила эти средства на личные нужды, включая продукты питания, алкоголь и запрещённые вещества.
На судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину. Суд приговорил её к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Отбывание наказания отложено до момента достижения её ребенком, родившимся в 2025 году, 14 лет.
Приговор вступил в силу.
