Житель Пермского края перевёл знакомой по переписке 1,6 млн рублей Женщина оказалась мошенницей

Житель Пермского края лишился крупной суммы, став жертвой мошеннических действий. Как сообщает «Пятница» со ссылкой на пресс-службу краевого суда, доверчивый гражданин перевёл онлайн-знакомой 1,6 млн руб.

Согласно материалам дела, в начале 2019 года обвиняемая установила связь с мужчиной из Перми ВКонтакте. Завязав доверительные отношения, она начала рассказывать о своих финансовых и медицинских трудностях, касающихся её самой и её детей. Используя это, она убедила его делать денежные переводы. В течение двух лет мужчина отправил на счета женщины и её родственников около 1,6 млн руб. Подсудимая призналась, что потратила эти средства на личные нужды, включая продукты питания, алкоголь и запрещённые вещества.

На судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину. Суд приговорил её к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Отбывание наказания отложено до момента достижения её ребенком, родившимся в 2025 году, 14 лет.

Приговор вступил в силу.

