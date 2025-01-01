Жителей Прикамья пригласили принять участие в «Спортивном диктанте» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителей Пермского края приглашают стать участниками первого всероссийского спортивного диктанта, который пройдет 5 октября. Как сообщили в Минспорта Прикамья, основная цель мероприятия — популяризация знаний о спорте и здоровом образе жизни, а также проверка осведомленности в спортивной терминологии, истории олимпийских игр и правилах различных видов спорта.

В Пермском крае диктант будет проводиться в семи локациях: Чайковском, Кунгуре, Чусовом, Чердыни, Кудымкаре, Ильинском и в Перми. В краевом центре местом проведения станет колледж олимпийского резерва им. С.А. Белова. Для того чтобы участвовать, нужно пройти регистрацию по адресу https://sportdiktant.ru/. Варианты написания диктанта: в формате очного участия или онлайн.

После регистрации участнику будет присвоен уникальный ID, необходимый для входа в личный кабинет. В этом кабинете можно будет выбрать место проведения диктанта, а также ознакомиться с учебными материалами на темы спорта и здорового образа жизни, которые помогут в успешном прохождении теста.

Идея создания «Спортивного диктанта» принадлежит трехкратной олимпийской чемпионке Марии Киселевой.

«Мы все в школе занимались физкультурой, но у нас не было такого предмета, как теория спорта. А спорт — это большая часть истории нашей огромной страны, и мы просто обязаны эту историю знать. Кроме того, интересно, как этот диктант напишут люди, которые работают в индустрии спорта — сами спортсмены, тренеры, представители организаций. Мне кажется, у нас не должно быть сапожника без сапог. Считаю, обязательно каждому нужно будет пройти этот диктант и проверить свои знания в этой области», — отметила Мария Киселева.

