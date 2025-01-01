В Прикамье средний размер лимитов по выданным кредитным картам снизился почти на 15% Поделиться Твитнуть

фото: jcomp

freepik.com

В августе 2025 года в Пермском крае, по информации от кредитных организаций, предоставляющих данные в НБКИ, средний размер кредитного лимита по новым кредиткам составил 93,2 тыс. руб. Если сравнивать с августом прошлого года, когда этот показатель был 109,2 тыс. руб., то наблюдается снижение на 14,7%.

Среди 30 лидирующих регионов РФ в сегменте розничного кредитования самые высокие средние лимиты по новым кредитным картам в августе 2025 года были зафиксированы в Москве (143,7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (125,1 тыс. руб.) и Московской области (122,1 тыс. руб.).

Наиболее значительное сокращение среднего лимита по кредитным картам в августе текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечено в Приморском крае (-18,3%), Иркутской (-17,2%) и Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО (-15,2%).

По словам Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ, после падения во второй половине предыдущего года, в 2025 году наблюдается стабилизация среднего размера лимитов по новым кредитным картам на уровне 100-105 тыс. руб. Он также отметил, что такая тенденция наблюдается на фоне стабилизации объемов выдачи новых кредиток после сокращения в прошлом году. Банки активно используют лимиты по кредитным картам в управлении кредитными рисками, ориентируясь на заемщиков с положительной кредитной историей и ПДН не более 50%. Поэтому важно следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.