МЧС предупредило жителей Прикамья о сильном ветре

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС и распространенной краевым управлением МЧС, 23 сентября в Прикамье ожидается усиление ветра. Во вторник его порывы могут достигать 18 м/с.

По прогнозам синоптиков, день будет облачным, временами с прояснениями. Ночью местами вероятны небольшие кратковременные дожди, а днём осадки пройдут по всей территории региона. Ветер будет дуть с юга и юго-запада: ночью его скорость составит 6 -11 м/с, а днём усилится до 8-13 м/с, с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7...+12 градусов, а днем воздух прогреется до +19...+24, на севере области — до +14.

В МЧС подчеркивают, что такие погодные условия будут способствовать улучшению качества воздуха за счёт рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Но при этом возникает повышенная вероятность обрыва ЛЭП, аварий на других сетях, падение слабо укреплённых конструкций и т.п. Кроме того, ГАИ рекомендует водителям парковать авто вдали от деревьев.

