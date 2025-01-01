Кикбоксеры Прикамья успешно выступили на Кубке Мира WKF Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Более 600 атлетов из 24 государств собрались в Минске для участия в Кубке Мира WKF. Российская сборная завершила турнир на второй позиции в командном зачёте, во многом благодаря успехам бойцов из Пермского края, об этом сообщили в Минспорта региона.

В разделе К1 два представителя нашего региона стали чемпионами. Лев Попов и Валерий Бизяев завоевали первые места в своих весовых категориях. Для Бизяева это уже вторая победа на Кубке Мира.

Артем Швецов и Вадим Зайченко также завоевали награды в дисциплине «лоу-кик». Зайченко одержал досрочную победу в финале над спортсменом из Пакистана, трижды отправив его в нокдаун. Швецов в финальном бою победил действующего чемпиона мира из Белоруссии, Евгения Мягкова, и стал двукратным обладателем Кубка Мира.

Сергей Пономарев удостоился серебряной медали, уступив в напряженном финальном поединке Никите Кокошу, представителю Белоруссии.

Подготовкой спортсменов занимались тренеры Владимир Лавров, Сергей Матвеев и Константин Попов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.